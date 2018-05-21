Вчора, 20 травня, у Білорусі урочисто відзначили день Жировицької ікони Божої Матері.

Цього дня митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі, звершив Божественну літургію в Успенському соборі Успенського Жировицького ставропігійного чоловічого монастиря, повідомляє офіційний портал БПЦ.

Богослужбові піснеспіви виконали чоловічий хор Мінської духовної семінарії під керівництвом протодиякона Андрія Скробота, а також архієрейський хор семінарії під керуванням диякона Євгена Василевського.

Після Божественної літургії архіпастирі та священнослужителі звершили хресний хід з чудотворним образом Жировицької ікони Пресвятої Богородиці до Явленського храму і проспівали акафіст Божій Матері.

Патріарший Екзарх висловив сердечну подяку архіпастирям і пастирям Білоруського Екзархату за спільне служіння, побажав усім молільникам і паломникам молитовного предстательства Пресвятої Богородиці перед Престолом Божим про кожного вірянина і дав усім архіпастирське благословення.