У Краматорську митрополит Арсеній презентував видання Святогірської лаври

Митрополит Арсеній 18 травня представив видання Святогірської лаври на презентації книг, яка проходила в Центральній міській публічній бібліотеці Краматорська.

Ведуча бібліограф почала з презентації видань Святогорської лаври (в Краматорську бібліотеку на цей захід було доставлено все, що друкувалося обителлю протягом всіх років після її відновлення), повідомляється на сайті Святогірської лаври.

Владика розповів про значення освіти на Русі ще з часів рівноапостольної княгині Ольги, про появу і значенні шкіл, про першорядну участь у цьому процесі Церкви. Як приклад він навів школу в селі Долина, засновану в 1867 році Святогірською пустиню та яка відзначила в 2017 році свій 150-річний ювілей.

Після презентації владика Арсеній відповідав на запитання.