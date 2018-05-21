У Вінниці представники УПЦ взяли участь у святкуванні Дня Європи на державному рівні

У Вінниці 19 травня за участю Президента України відбулося святкування Дня Європи.

У святкуванні взяли участь архієреї Української Православної Церкви, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Вінницької єпархії.

Митрополити Симеон та Агапіт були запрошені на відкриття святкування разом з іншими почесними гостями, серед яких посли Грузії, Молдови, Македонії, дипломати та члени делегацій з різних європейських країн, міністри українського Уряду, народні депутати, а також представники духовенства.

Урочистості розпочалися на Соборній площі виступом дитячих хореографічних колективів та підняттям прапору Євросоюзу. До присутніх звернувся Президент України Петро Порошенко, який завітав на свято до Вінниці разом із дружиною Мариною Порошенко.

Вінничан і гостей міста привітав також Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Прозвучали вітання від голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія та міського голови Сергія Моргунова.

Після урочистого відкриття архієреї та представники духовенства оглянули різні локації, де відбувалося святкування, поспілкувалися з вінничанами та гостями свята.