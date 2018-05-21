В Одеській області у лікарні побудують храм-каплицю

Вчора, 20 травня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел прибув до Кілійської районної лікарні, де звершив освячення місця та закладення капсули під будівництво храму-каплиці на честь ікони Божої Матері «Цілителька».

В основу цього храму-каплиці була закладена пам'ятна капсула з посланням і частки мощів святих мучеників Максима, Вікентія і Віктора Римських, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Після завершення богослужіння митрополит Агафангел привітав керівництво лікарні та пацієнтів із знаменною подією - закладкою і освяченням місця під будівництво храму-каплиці, підкресливши, що "храми завжди були і залишаються духовними маяками, де звершується молитва про близьких і рідних, про болящих і про скорботних. Всі люди мають потребу в людському доброму, щирому погляді і, насамперед, у допомозі Божій".

Після закладки храму митрополит Агафангел відвідав кілька відділень районної лікарні, де зайшов у кожну палату і благословив іконками «Касперівської» Божої Матері всіх пацієнтів, які перебувають на лікуванні в цьому медичному закладі.