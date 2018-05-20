У Запоріжжі на місці колишньої будівлі НКВС помолилися про жертви політичних репресій

Сьогодні, 20 травня, у день пам'яті жертв політичних репресій, настоятель Покровського архієрейського собору Запоріжжя протоієрей Олег Семенчук з духовенством і парафіянами собору звершив заупокійну літію біля пам'ятника «Жертвам політичних репресій 1930-1950‑х років».

Пам'ятник знаходиться на тому місці, де раніше стояв будинок НКВС, у якому виносилися вироки жителям міста: під вигаданими приводами їх відправляли на рудники, в табори, а багатьох просто розстрілювали. Про це повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

"Слово «repressio» латиною означає «придушення». Більшовицька влада хотіла придушити волю людську, знищити віру в серцях людей. За ці роки в Україні було репресовано понад 720 тис. осіб. Ми повинні пам'ятати про ці страшні події, щоб ці злочини проти людського роду ніколи не повторилися", - зазначив отець Олег.

Після закінчення літії духовенство поклало квіти до пам'ятного знаку.