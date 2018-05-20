Патріарх Кирил молиться за поранених і загиблих у збройному нападі на храм у Грозному

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил направив звернення архієпископу Махачкалінському і Грозненському Варлааму, кліру і пастві у зв'язку зі збройним нападом на храм у Грозному.

"З великою скорботою сприйняв звістку про збройну атаку на храм Архангела Михаїла у столиці Чеченської Республіки, яка сталася минулої суботи. У результаті нападу бандитів під час вечірнього богослужіння загинули і постраждали люди. Прошу передати мої глибокі співчуття і слова щирого співчуття тим, кого торкнулася ця трагедія.

Ця нелюдська і цинічна вилазка терористів, які не мають нічого спільного з вірою в Бога, була спрямована на те, щоб похитнути настільки цінний міжрелігійний мир і злагоду в регіоні, посіяти ворожнечу і страх серед його жителів.

З вдячністю хотів би відзначити героїзм і мужність співробітників поліції, які ціною свого життя захищали людей і дали належну відсіч нападникам.

Нехай Милостивий Господь дарує швидке зцілення пораненим, втішить рідних і близьких загиблих та упокоїть душі померлих Своїх рабів в обителях небесних, де праведні упокояться", - написав Патріарх Кирил.

Про це повідомляє patriarchia.ru.