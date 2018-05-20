У Почаївській лаврі тисячі паломників молилися у день пам'яті преподобного Іова

Вчора, 19 травня, у Свято-Успенській Почаївській лаврі відбулося святкування дня пам'яті її засновника і молитовного заступника, Небесного ігумена святої гори Почаївської преподобного Іова Почаївського.

Цього дня у монастирі були відслужені дві Божественні літургії: рання у Троїцькому соборі та святкова пізня в Успенському соборі Лаври, повідомляється на сайті обителі.

Святкову літургію у Успенському соборі, як і напередодні вечірнє богослужіння, очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій.

По закінченні богослужіння владика Сергій виголосив проповідь перед вірянами.

Після завершення літургії раку з мощами преподобного хресним ходом перенесли до Печерного храму.

Нагадаємо, що преподобний Іов народився у 1551 року на Покутті, біля міста Коломиї і при хрещенні був наречений Іоанном. Йому не виповнилося і десяти років, як він залишив свій дім, і, таємно відправився в найближчий Угорницкий монастир, де і попросив ігумена "дозволити йому служити братії". Юний послушник, намагаючись "догодити кожному з найменших монастирських працівників", незабаром заслужив до себе загальну прихильність і любов.

В уже зовсім юному віці, на дванадцятому році життя його було пострижено у монашество з ім’ям Іов, на честь праведного Іова Многострадального. І протягом усього свого довгогоземного життя він подібно до свого святого покровителя покірливо і терпляче переносив усі спокуси та страждання.

Багато сил за свого життя поклав Преподобний на влаштування і процвітання Почаївської обителі. І в наш час братія монастиря і всі хто приходить до обителі, вклоняється її святиням, припадає то нетлінних мощей, відчувають на собі особливу молитовну допомогу та захист Святого Ігумена, небесного покровителя та захисника Святої Почаївської Гори.