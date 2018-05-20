У столичному храмі на честь святого Феодосія Чернігівського відзначили 5-річчя богослужбового життя

Сьогодні, 20 травня, у Неділю 7-му після Пасхи, святих отців I Вселенського Собору, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь святителя Федосія Чернігівського, що поблизу Львівської площі у м. Київ.

На малому вході Блаженніший Митрополит Онуфрій вручив богослужбові нагороди священнослужителям храму. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За Божественною літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Предстоятель також звершив дияконську хіротонію над Олексієм Волковим, кліриком храму святих апостолів Петра і Павла на Куренівці.

Наприкінці богослужіння Блаженніший Владика привітав паству зі святом, а також розповів вірним, як захищали Православ’я отці I Вселенського Собору, пам’ять яких сьогодні святкує Церква, та пояснив, чому важливо берегти чистоту Православної віри:

"Наші предки дуже ревно берегли чистоту святої віри – сьогодні ця віра називається Православною, – бо чиста віра дає людині можливість врятуватися. Віра, пошкоджена людськими мудруваннями, людськими домислами, доповненнями, плутає людини, збиває її з правильного шляху і вона думає, що йде до Бога, а насправді йде зовсім в іншу сторону. Тому дуже важливо зберігати чистоту святої Православної віри – навіть якщо ми не живемо по ній, якщо ми, немічні, не виконуємо всі закони, всі правила.

Але якщо ми зберігаємо ці правила, то у нас є шанс бути врятованими, є шанс бути здоровими духовно. Якщо ми ці правила забудемо або пошкодимо, ми будемо хворими, хоча і будемо вважати себе здоровими, але, по-моєму, хворий нещасливий від того, що вважає себе здоровим, тому що хвороби його пригнічують і знищують. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браття і сестри, зберігати чистоту святої Православної віри, яку зараз дуже тонко, хитро намагаються пошкодити", - сказал митрополит Онуфрій.

На завершення Архіпастир привітав настоятеля та парафіян з 5-літтям від початку богослужбового життя храму.

Настоятель храму архімандрит Спиридон (Романов) подякував Предстоятелю за архіпастирський візит і спільну молитву та підніс у дар Його Блаженству старовинну ікону Похвали Пресвятої Богородиці.