Митрополит Онуфрій вшанував пам’ять жертв політичних репресій

У неділю, 20 травня, Предстоятель Україської Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій взяв участь в офіційній церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

Захід відбувся на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт president.gov.ua.

У вшануванні пам’яті жертв політичних репресій взяли участь Президент України Петро Порошенко, представники Кабінету міністрів, Верховної Ради, представники релігійних організацій та громадськості.

Учасники заходу вшанували пам’ять жертв політичних репресій хвилиною мовчання. До могил загиблих поклали букети квітів та встановили лампади.

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня. День пам’яті жертв політичних репресій встановлено згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України.

У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де у 1930-40-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих.