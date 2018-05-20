Православна молодь Одеси провела суботник у Свято-Покровському скиту

Вчора, 19 травня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, молодь Одеської єпархії попрацювала у Свято-Покровському скиту, щоб підготувати територію до свята П'ятидесятниці.

Близько 100 людей підтримали ініціативу Молодіжного відділу та приєдналися до трудницької поїздки до скита. Молоді люди з ранку і до обіду допомагали в саду, на лісопилці, на кухні, у храмах і городах монастиря, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

На знак подяки за виконану роботу всіх робітників нагодували монастирським обідом.

Як зазначили учасники южненської молодіжки, такі поїздки цінні не тільки можливістю попрацювати на Славу Божу, але також у неформальній обстановці поспілкуватися і зблизитися змолодими людьми та духовенством.