Православна молодь Одеси провела суботник у Свято-Покровському скиту

15:53, 20 травня 2018
Православ`я
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Близько 100 людей приєдналися до трудницької поїздці до скита / eparhiya.od.ua

Вчора, 19 травня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, молодь Одеської єпархії попрацювала у Свято-Покровському скиту, щоб підготувати територію до свята П'ятидесятниці.

Близько 100 людей підтримали ініціативу Молодіжного відділу та приєдналися до трудницької поїздки до скита. Молоді люди з ранку і до обіду допомагали в саду, на лісопилці, на кухні, у храмах і городах монастиря, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

/ eparhiya.od.ua

На знак подяки за виконану роботу всіх робітників нагодували монастирським обідом.

Як зазначили учасники южненської молодіжки, такі поїздки цінні не тільки можливістю попрацювати на Славу Божу, але також у неформальній обстановці поспілкуватися і зблизитися змолодими людьми та духовенством.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
Православна молодь Одеси провела суботник у Свято-Покровському скиту / eparhiya.od.ua

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