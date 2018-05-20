На нульовому кілометрі у дельті річки Дунай встановлять поклінний хрест

15:16, 20 травня 2018
Православ`я
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Митрополит Агафангел благословив вилківчан на установку великого Поклінного Хреста на нульовому кілометрі в дельті річки Дунай / eparhiya.od.ua

Тут на прохання місцевих жителів і меценатів, митрополит Агафангел звершив молебень перед початком усякого доброго діла і благословив вилківчан на установку великого Поклінного Хреста у дельті Дунаю, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

/ eparhiya.od.ua

"Сьогодні ми освятили місце під Хрест на нульовому кілометрі у дельті річки Дунай нашої української держави, помолилися Богу, щоб Він дав мир і злагоду, щоб всі тут жили в дружбі, любили один одного, поважали традиції народів, що населяють наш регіон та країну нашу, щоб Православ'я завжди було в центрі духовного життя кожного з нас, щоб ми всі разом працювали, допомагаючи творити духовні основи суспільства, зберігаючи цілісність, незалежність і суверенітет Української Держави. І щоб Дунай завжди об'єднував народи, що проживають біля його берегів, а ми відчували, що сила наша в єдності", - зазначив митрополит Агафангел після молебню і окроплення місця під Хрест святою водою.

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