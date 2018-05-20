В Ізюмі зустріли ікону Божої Матері «Відрада і втіха»

Учора, 19 травня, духовенство та віряни Ізюма урочисто зустріли ікону Божої Матері «Відрада і втіха».

Образ Пресвятої Богородиці хресним ходом був принесений братією «Піщанського» монастиря до кафедрального собора міста, повідомляється на сайті Ізюмської єпархії УПЦ.

З благословення і на прохання митрополита Єлисея, для споруджуваного храму на честь ікони Божої Матері "Відрада і втіха" в жіночому Борисо-Глібському монастирі с. Водяне Зміївського благочиння, на святій горі Афон був написаний образ Богородиці «Відрада і втіха».

Образ Пресвятої Богородиці був освячений на святій горі і пройшов по монастирях Афона, де в кожної обителі перед цим образом було звершено молебень і кожен монастир вкладував в образ Пресвятої частинку тих святих мощей або святині, якими володіє.

Ікона Божої Матері буде доставлена ​​для молитовного вшанування в Куп’янське, Чугуївське, Вовчанське, Зміївське і інші благочиння, після чого буде встановлена ​​в споруджуваному храмі Борисо-Глібської обителі на честь ікони Богородиці «Відрада і втіха».