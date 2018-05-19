День 150-річчя з дня народження імператора Миколи II відзначили мотопробігом і читанням листів Царської сім'ї

Сьогодні, 19 травня, у Єкатеринбурзі пройшли урочистості з нагоди 150-річчя з дня народження останнього російського імператора Миколи II.

Божественну літургію у Храмі-пам'ятнику на Крові звершив митрополит Верийський, Наусський і Камбанійський Пантелеімон, повідомляє прес-служба Єкатеринбурзької єпархії РПЦ.

По завершенні Літургії на площі перед храмом відбувся захід «"Царська сім'я.рф» off-line» - відкрите читання листів членів Царської сім'ї, у якому міг взяти участь кожен охочий. Читання листів супроводжувалося виконанням «Царських» творів архієрейської дитячої співочої капели «Октоїх».

У цей день читання листів Царської сім'ї відбулося також в ефірі місцевого телеканалу у рамках проекту «Від серця до серця». Листи Царської чети читали відомі уральські політики та громадські діячі.

У продовження святкувань у Духовно-просвітницькому центрі «Царський» відкрилася виставка «Великий і страшний рік 1918 р. від Різдва Христового». Експозиція присвячена подіям 1918 року: трагедіям у Пермі, Алапаєвську і Єкатеринбурзі, 100-річчю подвигу Царської сім'ї, початку Громадянської війни в Росії, політиці нової влади і культури цього періоду.

На виставці представлені справжні документи, зброя, нагороди, предмети побуту, фотографії, марки, монети, банкноти 1918 року. Експозицію доповнюють тематичні банери, які розкажуть глядачам історію трагічних подій.

Також у цей день в Єкатеринбурзі пройшов мотопробіг, присвячений пам'яті святого Царя Миколи Олександровича.

Близько двадцяти «залізних коня» вирушили в дорогу від Храму-на-Крові до монастиря Царствених страстотерпців на Ганиній Ямі, щоб в обителі вшанувати пам'ять і подвиг святого російського Царя Миколи Олександровича і його сім'ї.

Мотоцикли проїхали містом з прапорами із зображенням святих Православної Церкви: великомученика Димитрія Солунського і Георгія Побідоносця, Царствених страстотерпців, праведного воїна Феодора Ушакова, святих благовірних князів Димитрія Донського та Олександра Невського.