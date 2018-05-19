Константинопольський Патріархат може поставити в Україні свого митрополита Київського - "Ромфея"

Згідно з інформацією грецького агентства «Ромфея», опублікованою 16 травня, Константинопольський Патріархат має твердий намір «пройти весь шлях у питанні надання автокефалії Українській Церкві».

«Ромфея» опублікувала ексклюзивну інформацію про зміст переговорів, які відбулися в Афінах між представниками Константинопольського Патріархату і делегацією Елладської Православної Церкви Греції з питання щодо України, повідомляє "Седмиця".

Представники Константинопольської Патріархії поінформували архієпископа Афінського та всієї Греції Ієроніма і членів Священного Синоду Елладської Православної Церкви про те, що Патріарх Варфоломій має намір просувати питання щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні.

«Митрополити Пергамський Іоанн, Галльський Еммануїл і Смирнський Варфоломій, які відвідали Афіни, підкреслили, що у Московського Патріархату була можливість у ході передсоборного процесу підписати документ щодо процедури надання автокефалії, але він цього не зробив. У результаті, Константинопольський Патріархат може надати, згідно з повідомленням делегації, автокефалію місцевій об'єднаній Церкві в Україні», - повідомило агентство «Ромфея».

У ході переговорів, константинопольські представники підкреслили, що у 1688 році Київську митрополію Константинопольського Патріархату лише «делегували» Московському Патріархату.

«Московський Патріархат був у скрутному становищі і вирішив, щоб митрополит Київський був обраний у Москві, будучи ієрархом Вселенського Патріархату - але цієї угоди не було дотримано ніколи», заявила в Афінах делегація Константинополя, вказує «Ромфея».

Архієпископ Ієронім, у свою чергу, висловив нейтральне ставлення до цього питання, підкресливши, що ця проблема дуже значна, і що рішення про позицію Елладської Православної Церкви по ній повинно було б бути прийнято на Архієрейському Соборі Елладської Церкви у майбутньому жовтні.

Агентство «Ромфея» підкреслило, що делегація Константинопольського Патріархату роз'яснила під час зустрічі, що «у будь-якому разі, процес [проголошення автокефалії Константинополем] буде продовжуватися».

Крім того, ієрархи Константинопольського Патріархату відзначили Архієпископу Афінському, що він міг би на цей момент висловити своє неприйняття або свою підтримку позиції Фанару, чого, однак, не сталося, зазначає «Ромфея».