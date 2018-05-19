У РПЦ назвали напад на православний храм у Грозному спробою посіяти релігійну ворожнечу

В РПЦ назвали напад на православний храм у Грозному спробою посіяти релігійну ворожнечу.

Голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, коментуючи спробу нападу на церкву в Грозному, висловив упевненість, що терористи не досягнуть своїх цілей, повідомляє сайт patriarchia.ru.

«Купка екстремістів, імовірно псевдоісламського спрямування, спробувала залякати православних віруючих Чечні, посіяти ворожнечу між православними і мусульманами, але отримала гідну відсіч», - заявив Володимир Легойда.

«Ми скорбимо за прихожанином храму Архангела Михаїла, який став жертвою теракту, а також за загиблими при виконанні свого обов'язку правоохоронцями, які показали себе справжніми героями, захистивши людей, які молилися», - додав представник Церкви.

«Я не сумніваюся, що акт терору буде одностайно засуджено представниками світових релігій у Росії і за кордоном, так само як і всіма розсудливими людьми», - зазначив він.

«Православні і мусульмани Росії, як і раніше, будуть єдині в боротьбі з терористами, підтримуючи один одного перед лицем спільної небезпеки», - відзначив Володимир Легойда.