У Києво-Печерській лаврі готуються святкувати Неділю святих отців І Вселенського Собору

Сьогодні, напередодні Неділі 7-ї після Пасхи, святих отців I Вселенського Собору, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. За богослужінням молились студенти Київських духовних шкіл, сестри милосердя, парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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