У Києво-Печерській лаврі готуються святкувати Неділю святих отців І Вселенського Собору
21:39, 19 травня 2018Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
Сьогодні, напередодні Неділі 7-ї після Пасхи, святих отців I Вселенського Собору, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
За богослужінням молились студенти Київських духовних шкіл, сестри милосердя, парафіяни та паломники Києво-Печерської обителі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
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