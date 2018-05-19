До Мінська з Нью-Йорка буде принесена десниця великої княгині Єлисавети

Сьогодні, 19 травня, до Мінська із Знам'янського Синодального собору міста Нью-Йорка буде принесена велика святиня - ковчег з десницею святої преподобномучениці великої княгині Єлизавети Федорівни та з часткою мощей преподобномучениці черниці Варвари.

У Мінську ковчег буде перебувати до 22 травня, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

У 2018 році виповнюється 100 років з дня мученицької кончини царствених страстотерпців Романових і великої княгині Єлисавети.

Велика княгиня Єлисавета - внучка британської королеви Вікторії, гессенська принцеса, дружина великого князя Сергія Олександровича Романова (вбитого терористом у 1905 році), засновниця Марфо-Маріїнської обителі милосердя в Москві, одна з найбільших православних подвижниць ХХ століття.

Принесення святині до Мінська - рідкісна можливість вклонитися святим мученицям. Як відомо, мощі великої княгині Єлисавети та інокині Варвари знаходяться у Гефсиманії, у монастирі рівноапостольної Марії Магдалини. Саме туди останки великої княгині були привезені у 1918 році з Алапаєвська. У 1981 році десниця святої була перенесена до США.