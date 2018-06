У соцмережах оголосили конкурс на кращу колоризацію фотографій сім'ї Романових

Організатори проекту #Romanovs100 оголосили конкурс на кращу колоризацію фотографій останньої царської сім'ї Російської імперії.

Взяти участь у ньому може кожен бажаючий. Необхідно розфарбувати один з трьох чорно-білих знімків Миколи II і його близьких і викласти результат у соцмережі Facebook, Twitter або Instagram, повідомляють організатори.

Переможця на початку липня вибере бразильська художниця Марина Амарал, відома своїми експериментами з колоризації чорно-білих історичних фотографій.

Переможці конкурсу отримають англомовні книги з кольоровими ілюстраціями Амарал "#1917LIVE — Історія російської революції в твіти" і "The Colour of Time: A New History of the World, 1850-1960" ("Колір часу: нова історія світу, 1850-1960").

Мультимедійний проект #Romanovs100 приурочений до столітньої річниці розстрілу царської сім'ї. Він запущений на чотирьох соціальних медіаплатформах - YouTube, Facebook, Twitter та Instagram. Відвідувачі тематичних сторінок зможуть побачити близько чотирьох тисяч оригінальних фотографій з особистого архіву Романових – на сьогодні це найбільш повна фотоколекція.