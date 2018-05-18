Польська Православна Церква висловила своє ставлення до церковної ситуації в Україні

Засідання Собору Єпископів Польської Православної Церкви, на якому розглядалася інформація щодо питання про автокефалію Церкви в Україні, відбулося 9 травня.

Рішення Собору, що стосуються цього питання, були надіслані на адресу Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, а також на адресу Константинопольського Патріарха Варфоломія та Патріарха Кирила. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У зв’язку з питанням надання автокефалії Україні, Собор Єпископів Польської Православної Церкви підкреслив принципову необхідність дотримання канонічних норм життя Церкви і зауважив, що «статус автокефалії може бути визнаний тільки за одною Церквою, що існує у державі. В Україні є кілька схизматичних церковних груп, які передусім мають принести покаяння, щоб повернутися до канонічної Церкви. Лише тоді можна говорити про визнання автокефалії».

Собор підкреслив, що «згідно з думкою Помісних Православних Церков автокефалію надає Мати-Церква лише після погодження з Предстоятелями усіх Помісних Церков. Необдумані та передчасні рішення по справі автокефалії в Україні можуть привести до подальших розділень».

Разом з тим Собор наголосив, що «в питаннях догматично-канонічних не слід керуватися політичними міркуваннями».