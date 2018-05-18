Ікону Богородиці "Жировицьку" пронесуть хресним ходом усією Білорусією

Білоруська православна церква організувала загальнобілоруську хресну ходу з копією чудотворної ікони, образ Богоматері Жировицької пронесуть усіма єпархіями БПЦ.

Завершиться Хресний хід 3 вересня 2018 року, повідомляє "Sputnik-Білорусь".

Унікальна білоруська православна святиня - копія чудотворної ікони Божої Матері "Жировицька" 18 травня доставлена до Гомельської єпархії, там вона перебуватиме для поклоніння до 24 травня, повідомили в Білоруському екзархаті.

У Гомелі місцеве духовенство та парафіяни зустрічали хресний хід зі святинею на соборній площі, потім святий образ був доставлений до кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла, розповіли священнослужителі.

Поки образ перебуватиме у соборі, він буде відкритий для прихожан щодня.

Чудотворний богородичний образ є однією з головних і найвідоміших православних святинь білоруської землі. Ця ікона вирізана на невеликому шматку яшми. Вона відноситься до богородичного образу Розчулення і являє собою рельєфне зображення Матері Божої з дитятком Іісусом, який обіймає її рукою за шию і притуляється щокою до Її лиця.