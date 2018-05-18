Глава Ефіопської Церкви закликав світ спрямувати сили на боротьбу з екстремістами

Глава Ефіопської Церкви Патріарх-Католикос Абуна Матфій закликав світ спрямувати сили на боротьбу з екстремістами, які нападають на храми та руйнують християнську спадщину.

Про це Ефіопський Патріарх сказав 17 травня, у день Вознесіння Господнього, коли вперше відвідав Руську Православну Церкву, повідомляє patriarchia.ru.

Глава делегації Ефіопської Церкви розповів Патріарху Кирилу, в якому становищі перебувають нині африканські Церкви.

«Екстремісти нападають на храми, руйнується наша спадщина. Терористи вбивають людей, влаштовують різанину. Вони вбивають не лише християн, а й мусульман, які не бажають слідувати за їх ідеологією», - сказав він.

Ефіопський Патріарх вважає, що християни мають проявити солідарність у питанні боротьби з екстремізмом.

«Світу необхідно працювати над її вирішенням, і християни мають проявити солідарність у цьому питанні. Екстремісти прийшли незрозуміло звідки й не пов'язані з якоюсь окремо взятою країною. Вони творять безчинства, наприклад, в Сирії, де руйнують церкви, вбивають людей, коять жахливі злочини. Війна йде багато років. Гинуть люди, знищується історична спадщина, яка налічує тисячі років», - розповів Патріарх-Католикос Абуна Матфій.

Він висловив зацікавленість у розвитку співробітництва з РПЦ в освітній сфері.

«Моя мета полягає в тому, щоб активізувати взаємини між нашими Церквами. У нас історично були дуже хороші стосунки й зараз ми хочемо розвивати їх знову. Багато наших ефіопських студентів навчалося у ваших навчальних закладах. Деякі з них згодом стали єпископами, архієпископами й нині несуть своє архіпастирське служіння в Ефіопії», - зазначив Глава Ефіопської Церкви.

На завершення бесіди сторони обмінялися пам'ятними подарунками. За підсумками зустрічі було прийнято спільне комюніке з пропозицією про винесення на розгляд Синодів Руської Православної Церкви й Ефіопської Церкви питання про створення двосторонньої Комісії з діалогу.