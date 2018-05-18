На Тернопільщині громада УПЦ в суді відстояла право користуватися храмом

Релігійна громада святої праведної Анни Української Православної Церкви села Кути Шумського району Тернопільської області 16 травня виграла суд за позовом у Тернопільському суді.

У своїй заяві віруючі вимагали усунути перешкоди в користуванні храмом, який захопили прихильники УПЦ КП, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Розгляд справи відкладали майже рік, заяву релігійна громада УПЦ подала 10 липня 2017-го. За словами настоятеля протоієрея Ігоря Кушнірука, рішення по цій справі господарський суд у Тернополі прийняв лише після остаточного рішення іншого суду щодо законної приналежності храму громаді Тернопільської єпархії УПЦ.

Віруючі довели своє право на володіння храмом і підтвердили законність своєї документації у Касаційному господарському суді у складі Верховного суду України. Відповідне рішення було ухвалене 15 лютого.

Настоятель повідомляє, що громада звертатиметься до виконавчої служби та правоохоронців, аби ті забезпечили доступ до їхнього храму.

З моменту захоплення храму на честь Святої Праведної Анни віруючим доводиться здійснювати богослужіння в наметі.