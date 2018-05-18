У Грузії в День святості сім'ї повінчалися 500 пар

Церемонія «спільного вінчання» відбулася 17 травня в Тбілісі, в Кафедральному Соборі Святої Трійці Самеба й у інших регіонах Грузії.

Ритуал, в якому обряд вінчання проводиться відразу для багатьох пар, третій рік поспіль проходить з благословення Католікоса-Патріарха Всієї Грузії Ілії Другого, повідомляє "Грузія Онлайн".

У Самеба 17 травня повінчалися понад 50 пар, а в масштабах всієї Грузії – до 500, повідомляє Громадське телебачення. Обряд провів митрополит Ніколоз, у службі брали участь 10 священиків.

З ініціативою «спільного вінчання» виступило чинне при Патріархії Грузії «Суспільство чохоносців Грузії».

Особливість ініціативи в тому, що «Суспільство чохоносців» закликає звершувати ритуал церковного вінчання вже сформованим сімейним парам, де наречений і наречена часто вже обзавелися не лише дітьми, а й онуками. Сім'ї після вінчання особисто благословляє Патріарх Ілія Другий.

У 2014 році патріархія оголосила 17 травня «Днем святості сім'ї та шанування батьків».