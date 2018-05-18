Патріарх Ілія ІІ молиться, щоб сім'ї були щасливими

Католикос-Патріарх всієї Грузії, Блаженніший Ілля Другий привітав паству зі святом Вознесіння Господнього.

Після закінчення урочистого богослужіння в кафедральному соборі Святої Трійці, Патріарх говорив про свято Вознесіння Господнього та День сім'ї, повідомляє "Грузія Онлайн".

«Вітаю всіх з цим великим святом – Днем Вознесіння Іісуса Христа. Радість неясна, коли з тобою розлучається улюблена особистість, але апостоли завжди пам'ятали Його – «Я з вами кожен день Божий до самого кінця», – і сьогодні наш Господь серед нас. Дякую Богові за його великі муки.

Сьогодні ще один День святості сім'ї та захисту її непорушності. Сім'я – основа держави, країни й ми просимо Бога, щоб наші родини були щасливими», – сказав Патріарх.