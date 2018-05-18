Понад 170 нужденних одеситів і вимушених переселенців отримали гуманітарну допомогу від Одеської єпархії УПЦ
07:40, 18 травня 2018Православ`я
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Одеська єпархія регулярно допомагає нужденним / eparhiya.od.ua
У середу, 16 травня, 170 нужденних одеситів і вимушених переселенців зі східних областей України отримали гуманітарну допомогу, з них 35 осіб також отримали фінансову допомогу.
Її вручили у Координаційному центрі Одеської єпархії з надання гуманітарної допомоги з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, повідомили у прес-службі Одеської єпархії УПЦ.
Понад 170 нужденних одеситів і вимушених переселенців отримали гуманітарну допомогу від Одеської єпархії УПЦ / eparhiya.od.ua
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