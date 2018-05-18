Понад 170 нужденних одеситів і вимушених переселенців отримали гуманітарну допомогу від Одеської єпархії УПЦ

У середу, 16 травня, 170 нужденних одеситів і вимушених переселенців зі східних областей України отримали гуманітарну допомогу, з них 35 осіб також отримали фінансову допомогу.

Її вручили у Координаційному центрі Одеської єпархії з надання гуманітарної допомоги з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, повідомили у прес-службі Одеської єпархії УПЦ.