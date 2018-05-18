На місці будівлі запорізького відділу НКВС звершать літію за жертвами політичних репресій

У Запоріжжі на місці будівлі міського відділу НКВС звершать літію за жертвами політичних репресій. Поминальна заупокійна літія відбудеться у неділю, 20 травня, біля пам'ятника «Жертвам політичних репресій 1930-1950‑х років», повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ. Цей пам'ятник по вул. Олександрівська, 30 відкрито 28 травня 1996 року на місці колишньої будівлі міського відділу НКВС.

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