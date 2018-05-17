Митрополит Онуфрій нагадав, навіщо Господь дав людям заповіді

Орієнтуватися на заповіді Божі, а не на власні бажання або поради гріховного світу закликав Блаженніший Митрополит Онуфрій у своїй проповіді в день Вознесіння Господнього.

Архіпастир наголосив, що ці заповіді потрібні самій людині, а не Богу, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Ми, дорогі брати і сестри, сьогодні радіємо і дякуємо Богові за те, що милостивий Господь прийняв на себе людську природу, освятив і спас її своїм Божеством. Він підніс цю природу на Небо і посадив праворуч Небесного Бога й Отця. Це найбільша честь, якої тільки може удостоїться творіння Боже, - сказав Предстоятель. - Але для того, щоб бути учасниками та жителями тих прекрасних палаців, які Господь приготував для люблячих Його, потрібно жити за заповідями Божими».

Архіпастир наголосив, що ці заповіді потрібні самій людині, а не Богу.

«Бог досконалий, Він не потребує ніяких додаткових наших послуг. Ці заповіді Господь дав нам для нашого блага, тому, що вони нам потрібні, - зазначив Блаженніший владика. - Якщо людина вбиває, краде, здійснює інші гріхи, то тим самим ранить свою душу, завдає шкоди собі. Бог не хоче, щоб грішник загинув, тому дає нам заповіді, як ліки, за допомогою яких ми можемо зберегти себе від гріховних падінь, зцілитися від гріховних виразок».

Бути вірними Богу і зберігати чистоту своєї віри не дивлячись ні на що, закликав Його Блаженство далі: «ми повинні бути вірними Богу, навіть якщо за це нас зневажатимуть».

«Люди сьогодні хвалять, а завтра плюють, топчуть, а Бог ніколи не відвертається від людини. Господь хоче, щоб людина була причасником Його благ. Людина створена для блаженного життя, для того, щоб жити в мирі, радості, щасті, вона не створена для мук. Але на жаль ми це втрачаємо, коли робимо те, що шкідливо для нашої природи. Божественний закон нагадує про те, якою повинна бути людина, як вона повинна діяти, що повинна робити, живучи на цій землі», - сказав Митрополит Онуфрій.

Він нагадав, що ці священні правила і закони зберігаються в лоні Святої Православної Церкви: «зберігаються так, як Бог передав їх людям».

По слову Архіпастиря, ті, хто поступається немочам людським, нібито по людинолюбству, насправді шкодять людям.

«Це помилкове людинолюбство - потураючи злодієві, ми приносимо йому шкоду, тому, що злодій не наслідує Царство Боже. Ми повинні орієнтуватися на любов Божу, наша любов - це слабка її подоба. Ми можемо не відповідати тим вимогам, правилам, умовам, які Православна віра нагадує людині, але визнаючи ці закони, ми зберігаємо шанс бути спасенними. Ми можемо в останній момент, як розбійник на хресті, сказати «Прости!» і Бог простить. Але для цього потрібно пізнати Господа. Розбійник не був індиферентним, йому не було все-одно хто як думає про Бога. Він сказав: «Ти Господь, Ти страждаєш безневинно, а я по заслугах страждаю» - це правильне розуміння Бога зробило розбійника здатним бути спасенним в останні години», - розповів Блаженніший владика.

Предстоятель ще раз нагадав про важливість збереження своєї віри в чистоті.

«Потрібно зберігати чистоту Святої Православної віри, не відступати від неї нікуди - ані наліво, ані направо, - сказав він. - Сьогодні нас намагаються збити з пантелику, втручаються в справи Церкви, вказують куди ми повинні йти, що ми повинні робити. Але те, що ми повинні робити, давно прописано в Священних законах, а тлумачами цих законів ми маємо святих отців. Саме вони правильно тлумачать Священні закони, а не люди далекі від Церкви, які за своєю духовною недосвідченість нібито хочуть зробити добро, але це добро виявляється злом».

Предстоятель по слову Іоанна Хрестителя, який готував людей до приходу Спасителя, закликав «зробити прямими шляхи свої» (Мк. 1, 3). «До Бога немає кривої дороги», - підкреслив він.

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі браття і сестри, зберігати чистоту Святої віри, щоб нам бути там, де вознесенна наша людська природа у Христі Іісусі Господі нашому», - побажав Блаженніший Митрополит Онуфрій.