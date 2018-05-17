Українці розповіли у Facebook, що думають про створення Єдиної Помісної Церкви

Центр інформації Української Православної Церкви на своїй офіційній сторінці у Facebook запропонував користувачам висловити своє ставлення до ідеї створення в Україні Єдиної Помісної Церкви.

Зокрема, бажаючим було запропоновано відповісти на питання: «Чи об'єднає український народ створення Єдиної Помісної Церкви?»

За дві доби з моменту розміщення поста, станом на 17 травня, 15.30, на питання шляхом голосування відповіли 786 осіб. При цьому більшість користувачів Facebook залишили свої коментарі, у яких пояснили свою позицію.

Центр інформації УПЦ зазначає, що не використовував функцію реклами для вибору аудиторії або можливість більш широкого поширення опитування серед користувачів, щоб бачити реальний результат.

604 людини вважають, що створення Єдиної Помісної Церкви не об'єднає український народ, при цьому 66 осіб впевнені, що така Церква здатна виступити об'єднуючою. Решта користувачів схвалили ініціативу опитування і саму можливість голосування.

У коментарях користувачі нагадують, що в Україні вже є Православна Церква.

«Нам не потрібно більше нічого. І шановний пан Президент не має права втручатися у справи Церкви, цим він порушує Конституцію», - написала Ірина Вірста.

Сергій Десяк вважає, що «з Томасом Церква отримає розкол, корупцію і втручання чиновників у церковні справи».

Роман Вискуб зазначає: «Ні! Таким шляхом об'єднання українського суспільства не вийде!»

Жанна Подібна пише: «УПЦ не зверталася за автокефалією і нікого не уповноважувала це робити. Звісно, це все розколе суспільство, причому набагато сильніше, ніж питання з асоціації з ЄС або мовне питання».

Уляна Таборовець-Пицькова написала: «Нехай наведуть порядок в Україні - припинять смерті наших дітей, зроблять онкохворим безкоштовне лікування, я мовчу про ціни, дороги, про убоге існування пенсіонерів... Наша Церква канонічна! Господи збережи нашу віру і православний народ!»

Ірина Новак, говорячи про створення ЄПЦ, вважає: «Це ще один розкол. Не той мудрий, хто шукає, а той, хто береже!»

Багато користувачів Facebook відзначили, що держава відокремлена від Церкви і їх обурює втручання в церковні справи і порушення Конституції.

Людмила Денисенко пише: «Пам'ятається мені, що в Конституції написано, що держава відокремлена від Церкви. І для чого гарант Конституції її ж сам і порушує? Може, ми самі визначимося, кому яка Церква ближче і рідніше? Або за нас і це вирішать?».

Олена Лобур упевнена: «На жаль, це робиться не для об'єднання громадянського суспільства, а навпаки».

Павло Лінник нагадує: «Справа Президента України не втручатися у діяльність Церкви. Згідно з Конституцією України як основного закону, зокрема ст.35, у якій сказано, що Церква відділена від держави. В Україні є Церква, яку визнає весь православний світ, це Церква під мудрим керівництвом Митрополита Київського і всієї України Онуфрія».

Віталій Агафонов задається питанням: «Цікаво, як відреагує Президент і депутати, якщо Синод нашої Церкви видасть указ про те, щоб об'єднати всі партії в одну? Смішно якось виходить. Так і Президенту - гаранту нашої Конституції, не варто лізти у справи Церкви. Нехай краще порядок і мир відновлять в Україні. А з Церквою Господь Сам все владнає».

Світлана Поліщук упевнена: «Президент має займатися країною і голодними пенсіонерами». Валерія Бурковська вважає, що створення в Україні Єдиної Помісної Церкви принесе «ще один розкол у суспільство. І Церква буде гнана ще більше».

Таку ж думку висловив Сергій Аракелов: «Це розколе і Церкву, а вже суспільство розколе остаточно, наслідки будуть дуже негативними, не лише для Церкви, але і для держави...»

Водночас, деякі користувачі мережі Facebook висловилися на підтримку створення в Україні автокефальної Православної Церкви канонічним шляхом.

Роман Козак написав: «за» автокефалію канонічним шляхом».

Павло Макаренко зазначає: «Державі не слід втручатися. На автокефалію дивлюся позитивно, оскільки Україна - великий окремий народ і цілком її гідна, але автокефалія повинна бути надана канонічній гілці Православної Церкви, Патріархом має стати Онуфрій».

Анатолій Маковій: «Якщо УПЦ стане автокефальною з митрополитом Онуфрієм, то ми тільки «за!».

Володимир Тимощенков вважає: «Київський Патріархат повинен бути відтворений, але його базою може бути тільки канонічна УПЦ. Вирішення такого складного питання, як ЄПЦ, на базі поки не канонічної частини Церкви, яка відкололася, на чолі з Філаретом, через Томос про автокефалію, призведе до поглиблення розколу. Не кажучи про можливі більш складні процеси... Автокефалія можлива для канонічної УПЦ, але такі питання не вирішуються "наскоками". Це безперечно тривалий процес, але реальний, і вирішуватися він повинен самою Церквою! Державний "тиск" призводить взагалі до руйнування канонічної, апостольської церкви в Україні».

«Якщо митрополит Онуфрій із Собором єпископів УПЦ подасть прохання і його підтримає все Світове Православ'я в особі Патріархів, тоді я підтримую, але зі слов'янською мовою богослужінь», - написав Артем Третьяков.

Як повідомлялося, за дорученням Президента України Петра Порошенка, 20 квітня заступник глави Адміністрації Президента відвідав Стамбул і передав Вселенському Патріарху Варфоломію звернення Президента України з проханням надати Томос про Автокефалію Православній Церкві в Україні.