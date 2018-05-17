У Запоріжжі віруючі вклонилися точній копії відбитка стопи Спасителя, залишеного Їм на Єлеонській горі

У день великого двунадесятого свята Вознесіння Господнього в Покровському архієрейському соборі Запоріжжя для поклоніння віруючим була винесена точна копія відбитка стопи Спасителя, залишеного Їм на Оливній горі.

Ця святиня знаходиться у Покровському архієрейському соборі постійно, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

У своєму слові настоятель собору протоієрей Олег Семенчук зазначив: «У нашому соборі ми маємо велику святиню, яка нагадує нам про те, що Господь після Вознесіння Свого на небо не залишив нас одних, а Його слова: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы» вселяють у наші серця велику радість».