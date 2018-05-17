У Тбілісі в День святості сім'ї Грузинська Православна Церква провела масштабну ходу

Кілька сотень людей беруть участь у ході в центрі Тбілісі, яку Грузинська Православна Церква проводить у зв'язку з Днем святості сім'ї, що відзначається в країні.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", колона людей у національних костюмах, з іконами і церковними прапорами о 13.00 за місцевим часом рушила від будівлі філармонії, пройшла по проспекту Руставелі та попрямувала в бік кафедрального собору Святої Трійці в історичному районі міста.

На головному проспекті грузинської столиці до маніфестації приєдналися зібралися представники пастви й охочі взяти участь у ході. У соборі Святої Трійці учасників ходи зустріне і благословить Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія Другий: у храмі він проведе подячний обряд.