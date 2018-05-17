У Чорногорії десятки тисяч віруючих пройшли хресним ходом у день пам'яті святителя Василія Острозького (відео)

У Чорногорії, 12 травня, в день пам'яті святителя Василія Острозького, десятки тисяч вірян пройшли хресним ходом.

Усього понад 100 тисяч вірних із різних країн світу прибули в ці дні в монастир Острог. Під час святкової літургії віруючі молилися про мир в Україні.

Богослужіння очолив митрополит Чорногорський і Приморський Амфілохій. Йому співслужили представники єпископату та духовенства з різних країн. Делегацію Української Православної Церкви очолював керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

«Сьогоднішній день – це особлива милість Божа. Я на власні очі став причасником великого торжества Сербської Православної Церкви, народу Чорногорії. Я багато чув про це свято на честь святителя Василія Острозького, особливо з вуст студентів Київської духовної академії, коли був ректором цієї духовної школи. Нині я відчув усім своїм серцем, усім людським єством, що таке любов людей до Бога, і до своїх святих угодників. Від імені Блаженнішого Митрополита Онуфрія, Предстоятеля Української Православної Церкви, всього єпископату нашої Церкви, боголюбивого українського народу сердечно дякую вам, дорогі владики, дорогі отці та брати за молитовну підтримку нашого стражденного народу. Ми віримо й сподіваємося, що Господь пошле ті божественні сили, яких так нині не вистачає, щоб не проливалася кров на моїй рідній Вітчизні. Ми молимося, щоб Господь вилікував той церковний розкол, який існує на нашій землі. Є лише одні двері Церкви Христової – через покаяння, через єднання з тим джерелом життя, від якого вони відкололися. [...] Зберігайте віру православну, бо в ній наше твердження. Христос Воскрес!», - сказав митрополит Антоній, звертаючись до тисяч вірян.

Щороку тисячі православних відправляються в паломництво, щоб помолитися перед мощами святителя Василія Острозького в день його пам'яті – 12 травня. Обитель, в якій зберігаються мощі, розташована на горі, віряни сходять на гору, вистоюють у багатогодинній черзі, щоб поклонитися святому.

За рік обитель відвідує близько одного мільйона православних, що майже вдвічі більше, ніж населення Чорногорії.