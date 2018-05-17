У Києво-Печерській лаврі в день пам'яті преподобного Феодосія Печерського відбулася акція "Нагодуй ближнього"

У Києво-Печерській лаврі в день пам'яті преподобного Феодосія Печерського, 16 травня, відбулася благодійна акція "Нагодуй ближнього".

Акція, куратором якої є помічник відділу соціального служіння лаври архімандрит Гліб, проходить з благословення намісника обителі митрополита Павла, повідомляє lavra.ua.

Також у день пам'яті преподобного Феодосія на трапезу запросили всіх, хто в цей святковий день розділив з братією радість молитви.

За багаторічною традицією у день престольних свят було встановлено організовувати подібні обіди, щоб кожен, хто прибув до Києво-Печерської лаври, міг підкріпити свої сили після літургії та хресного ходу. Численним паломникам і парафіянам Печерської обителі були запропоновані перші та другі страви, а також солодощі та напої.

На завершення обіду учасники подякували організаторам і братії Києво-Печерської лаври за їх труди й невпинне піклування про людей, які мають у цьому потребу.