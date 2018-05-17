У столичному Флорівському монастирі Митрополит Онуфрій очолив престольне свято

У день свята Вознесіння Господнього, 17 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у Вознесенському соборі Свято-Вознесенського Флорівського монастиря столиці.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На малому вході Предстоятель вручив богослужбові нагороди священнослужителям обителі.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді.

Наприкінці богослужіння відбувся хресний хід і кропление святою водою.

Після відпусту Предстоятель привітав вірян зі святом Вознесіння Господнього. Потім Архіпастир очолив заупокійну літію на могилі покійної настоятельниці Флорівської обителі ігумені Антонії, яка відійшла до Господа місяць тому.