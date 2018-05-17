У Курську заклали фундамент каплиці на місці знайденої криниці Феодосія Печерського

Фундамент каплиці на місці колодязя, який, за переказами, близько тисячі років тому вирив один із засновників Києво-Печерської лаври Феодосій Печерський, заклали в середу у Курську.

Перед початком робіт митрополит Курський і Рильський Герман відслужив молебень, повідомляють російські ЗМІ.

Археологи виявили тисячолітню криницю преподобного Феодосія Печерського у центрі Курська у 2015 році.

Церковне передання говорить, що цей колодязь Феодосій Печерський сам вирив у 1027 році, коли ніс послух у Знам'янському соборі Курська.

У 1920 році колодязь, як і каплицю, втратили. Виявити кладку фундаменту спаленої каплиці з червоної цегли під триметровим шаром землі і саме джерело води майже сто років потому вдалося завдяки архівним фотографіям.

Виявлена криниця має для православного світу важливе значення ще й у зв'язку з тим, що тут у 1918 році знайшли вкрадену раніше головну святиню області - Курську Корінну ікону Божої Матері "Знамення". Невідомо, як ікона потрапила у колодязь Феодосія Печерського.

Преподобний Феодосій Печерський є одним з найбільш шанованих православних святих-засновників Києво-Печерської лаври. Пам'ять преподобного щорічно вшановують 16 травня.