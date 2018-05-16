У Києво-Печерській лаврі зустрічають Вознесіння Господнє

Напередодні свята Вознесіння Господнього, 16 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Завтра Блаженніший Митрополит Онуфрій очолить Божественну літургію у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. Початок святкового богослужіння о 8.30.

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