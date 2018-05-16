Руська Православна Церква канонізує розстріляного більшовиками ростовського священика Костянтина Верецького.

Рішення про початок процесу канонізації прийняла 15 травня спеціальна комісія РПЦ, повідомляє сайт "Православие и мир".

«Отець Костянтин стане першим ростовчанином, канонізованим у масштабах всієї Руської Православної Церкви, з шануванням у всіх інших світових православних церквах. Ростов знайде свого першого святого», - зазначив прес-секретар глави Донської митрополії Ігор Петровський.

Біографію священика Костянтина Верецького вивчала спеціальна комісія, до якої увійшли історики, священнослужителі та представники громадськості.

Костянтин Верецький народився 21 травня 1874 року в селі П'ятихатки Ростовського повіту Катеринославської губернії (нині територія Неклиновського району Ростовської області) в родині священика. Благословив майбутнього священика на шлях церковнослужителя Павел Стожков – прославлений святий праведний старець Павел Таганрозький.

Костянтин Верецький навчався у Катеринославській Духовній Семінарії, викладав, був видатним оратором і проповідником. Після початку революції відкрито засуджував більшовицький режим. Був розстріляний червоними загонами у 1918 році.