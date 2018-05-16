Православна Церква канонізує розстріляного більшовиками ростовського священика
Руська Православна Церква канонізує розстріляного більшовиками ростовського священика Костянтина Верецького.
Рішення про початок процесу канонізації прийняла 15 травня спеціальна комісія РПЦ, повідомляє сайт "Православие и мир".
«Отець Костянтин стане першим ростовчанином, канонізованим у масштабах всієї Руської Православної Церкви, з шануванням у всіх інших світових православних церквах. Ростов знайде свого першого святого», - зазначив прес-секретар глави Донської митрополії Ігор Петровський.
Біографію священика Костянтина Верецького вивчала спеціальна комісія, до якої увійшли історики, священнослужителі та представники громадськості.
Костянтин Верецький народився 21 травня 1874 року в селі П'ятихатки Ростовського повіту Катеринославської губернії (нині територія Неклиновського району Ростовської області) в родині священика. Благословив майбутнього священика на шлях церковнослужителя Павел Стожков – прославлений святий праведний старець Павел Таганрозький.
Костянтин Верецький навчався у Катеринославській Духовній Семінарії, викладав, був видатним оратором і проповідником. Після початку революції відкрито засуджував більшовицький режим. Був розстріляний червоними загонами у 1918 році.