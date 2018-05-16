У день пам'яті святителя Афанасія, патріарха Царгородського, Лубенського чудотворця, 15 травня, у Спасо-Преображенському Мгарському монастирі на Полтавщині відзначили 25-річчя відродження чернечого життя.

Цього дня митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив Божественну літургію в монастирі. Наприкінці богослужіння відбувся хресний хід, після якого владика окропив віруючих святою водою і виголосив молитву святителю Афанасію, повідомляється на сайті Полтавської єпархії УПЦ.

За Богослужінням була звершена молитва про мир в Україні. На завершення, митрополит Филип привітав архієреїв, братію та прихожан обителі зі святом та благословив усіх.

Нагадаємо, що рівно чверть століття тому, 15 травня 1993 року, у монастирі була звершена перша літургія в день пам'яті свт. Афанасія.

До 20 грудня богослужіння проходили в холодному скиту. А 20 грудня 1993 року відбулася перша служба в Теплій церкві, де запустили опалення, а в церкву і трапезну прийшло тепло.

Через рік, 2 лютого, у монастирі вперше задзвонив дзвін,13 лютого - відбувся перший постриг у ченці, 15 лютого - перше причастя перших ченців, - так обитель поступово піднімалася з руїн.

За минулі роки монастир відродився: розростається його господарство, відновлюються і оновлюються будови, стає все більше ченців, послушників і паломників.

"Сподіваючись на Бога і Пресвяту Богородицю, закликаючи на допомогу молитви святителя Афанасія, ченці й послушники Мгарського монастиря самовіддано працюють над відтворенням храмів і будівель святої обителі. І роблять незримо для світу подвиг святої молитви", - повідомляється на сайті Мгарського обителі.