У Києві відбудеться Міжнародна конференція, присвячена 30-річчю відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі

Богословів і вчених з різних країн світу збере у Києві цього літа Міжнародна конференція «Києво-Печерська Лавра – Афон – Єрусалим: єдність крізь віки».

Форум проведуть 20-21 липня і приурочать до 30-річчя відродження чернечого життя у Києво-Печерській лаврі, 1035-річчю з дня народження «батька давньоруського чернецтва» преподобного Антонія Печерського і 1030-літтю Хрещення Русі. Про це повідомляється на сайті обителі.

Організатори конференції: Свята Успенська Києво-Печерська лавра, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київська духовна академія і семінарія, Міжнародний інститут афонської спадщини.

За словами організаторів, форум повинен посприяти обміну досвідом, системному і різнобічному обговоренню, вивченню і популяризації спадщини Києво-Печерської лаври, її ролі та значення в історії та культурі України, народів Центрально-Східної Європи і християнського Сходу.

У роботі форуму планується участь представників Помісних Православних Церков, богословів і вчених з різних країн світу.

Увечері 22-го та вранці 23 липня (день пам'яті святого Антонія) у стародавній обителі відбудуться урочисті богослужіння з нагоди 30-річчя відродження чернечого життя і 1035-річчя з дня народження засновника Лаври і батька руського чернецтва.

Планується, що в рамках форуму його учасники обговорять такі теми:

– преподобний Антоній Печерський і давнє чернецтво на Русі;

– роль Києво-Печерської лаври у християнізації і освіті Русі, розвитку давньоруських монастирів і чернецтва;

- зв’язки Києво-Печерської Лаври з Афоном, Константинополем, Єрусалимом та іншими центрами вселенського православ’я і Помісними Православними Церквами;

- афонська спадщина в історії і культурі України і народів Центрально-Східної Європи;

- печерні монастирі в Києві і Східній Європі: історія, археологія, духовні традиції;

- видатні подвижники, настоятелі та постриженики Києво-Печерської Лаври;.

- Києво-Печерська Лавра як центр науки, освіти, писемності, літератури, книгодрукування і мистецтва;

- археологічні, архітектурні, літературні та мистецькі пам’ятки Києво-Печерської Лаври;

- роль Києво-Печерської лаври в національному і духовно-культурному відродженні України в XVII столітті, а також інші теми.

Бажаючі виступити з доповіддю можуть надсилати заявки до 16 червня. Детальніше про вимоги - на сайті Лаври.