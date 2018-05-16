Понад 36 тисяч новомучеників внесені до бази даних постраждалих за православну віру від комуністичного режиму

Понад 36 тисяч імен новомучеників включає на сьогодні спеціальна база даних, яка вже багато років діє у Православному Свято-Тихонівскому гуманітарному університеті.

На основі цієї бази даних складено та опубліковано п'ять томів біографічного довідника-мартирологу «За Христа постраждали» (літери «А»-«Д»), а зараз готуються до друку ще два томи («Е»-«І»), повідомляє сайт журналу "Фома".

"Повна трагізму історія Руської Православної Церкви цього періоду вивчена недостатньо. Багато імен забуті. Тому робота в цьому напрямі актуальна і донині. Наша база даних «За Христа постраждали» охоплює відомості про репресованих за віру в період ленінських, сталінських і хрущовських гонінь", - зазначив професор церковної історії, заст. зав. Відділом новітньої історії Руської Православної Церкви ПСТГУ священик Олександр Мазирін.

Він пояснив, що «до бази збирається інформація не тільки про прославлених новомучеників, але і про всіх членів Руської Православної Церкви, які постраждали за Христа від богоборчої комуністичної влади».

Отець Олександр також повідомив, що виявлені на сьогодні понад 36 тисяч імен новомучеників, за оцінками творців бази, «приблизно третина від їх загального числа».

"Особливо складним є відновлення списку постраждалих за віру мирян. База є частиною великої дослідницької роботи, яка ведеться в університеті протягом багатьох років", - додав священик.

Отець Олександр розповів, що спочатку за основу досліджуваного матеріалу для створення бази було взято архів церковного історика-подвижника Михайла Губоніна.

"Згодом джерельна база була багаторазово розширено за рахунок документів державних і приватних архівів. Багато з них працями співробітників Відділу були вперше введені у науковий обіг", - сказав представник навчального закладу.

Відзначається, що за останні 30 років Руською Православною Церквою було прославлено у десять разів більше святих, ніж за всю її попередню історію.