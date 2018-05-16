У Києво-Печерській лаврі тисячі православних вшанували пам'ять преподобного Феодосія Печерського

У день пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 16 травня Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженству співслужили представники єпископата та духовенства, за богослужінням молилися тисячі православних вірян.

Після читання Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика розповів про життя і подвиги преподобного Феодосія, а також закликав вірних берегти чистоту віри, незважаючи на важкі для Церкви часи.

За Божественною літургією було піднесено сугубу молитву про мир в Україні.

Після завершення Літургії відбувся традиційний хресний хід до Дальніх печер, які носять назву Феодосієвих, де був відслужений молебень преподобному.

Наприкінці богослужіння Предстоятель привітав присутніх з відданням Пасхи та днем пам’яті преподобного Феодосія Печерського і побажав, щоб Господь “направив стопи вірних по слову Своєму” для досягнення вічного спасіння.