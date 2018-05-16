У Києво-Печерській лаврі тисячі православних вшанували пам'ять преподобного Феодосія Печерського

14:26, 16 травня 2018
Православ`я
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Тисячі православних вшанували пам'ять преподобного Феодосія Печерського / news.church.ua

У день пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 16 травня Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженству співслужили представники єпископата та духовенства, за богослужінням молилися тисячі православних вірян. 

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Після читання Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика розповів про життя і подвиги преподобного Феодосія, а також закликав вірних берегти чистоту віри, незважаючи на важкі для Церкви часи.

За Божественною літургією було піднесено сугубу молитву про мир в Україні.

Після завершення Літургії відбувся традиційний хресний хід до Дальніх печер, які носять назву Феодосієвих, де був відслужений молебень преподобному.

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Наприкінці богослужіння Предстоятель привітав присутніх з відданням Пасхи та днем пам’яті преподобного Феодосія Печерського і побажав, щоб Господь “направив стопи вірних по слову Своєму” для досягнення вічного спасіння.

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