У Дніпрі на території храму УПЦ сталася пожежа

Вночі 16 травня сталася пожежа в одноповерховій будівлі на території Свято-Троїцького храму Української Православної Церкви, де розташовувались господарчі приміщення.

Про це повідомляє "Вголос" з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Повідомлення про пожежу на території Свято-Троїцького храму УПЦ по вулиці Передовій Дніпра рятувальники отримали опівночі 16 травня.

Як повідомляється, вогнем знищено дах будівлі та майно всередині на площі 80 м. кв. Пожежу ліквідували о 01.12. Її гасили 13 рятувальників з трьома пожежними машинами. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.