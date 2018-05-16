У Дніпрі на території храму УПЦ сталася пожежа
11:43, 16 травня 2018Православ`я
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У Дніпрі горіла будівля на території церкви / vgolos.com.ua
Вночі 16 травня сталася пожежа в одноповерховій будівлі на території Свято-Троїцького храму Української Православної Церкви, де розташовувались господарчі приміщення.
Про це повідомляє "Вголос" з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Повідомлення про пожежу на території Свято-Троїцького храму УПЦ по вулиці Передовій Дніпра рятувальники отримали опівночі 16 травня.
Як повідомляється, вогнем знищено дах будівлі та майно всередині на площі 80 м. кв. Пожежу ліквідували о 01.12. Її гасили 13 рятувальників з трьома пожежними машинами. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
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