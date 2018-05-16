У Почаївській лаврі вшанують пам'ять преподобного Іова

У Свято-Успенській Почаївській лаврі вшанують пам'ять преподобного Іова Почаївського.

Згідно з розкладом, опублікованому на сайті обителі, урочистості триватимуть три дні.

Початком святкування стане хресний хід з мощами преподобного Іова Почаївського 17 травня. Хода розпочнеться після вечірнього богослужіння. Раку з мощами винесуть із Печерного храму, обнесуть навколо лаври вулицями Почаєва і встановлять в Успенському соборі.

18 травня в обителі відбудуться дві Літургії: рання у Троїцькому і пізня в Успенському соборах.

Читання повечерія, кафізми, малої вечірні, – в Успенському соборі лаври. Там же відбудеться святкова всенічна з акафістом преподобному Іову. Під час утрені всі охочі зможуть прикластися до святих мощей і будуть помазані святим єлеєм.

У святковий день, 19 травня, у лаврі будуть звершені дві Літургії: рання (о 6.00) у Троїцькому і пізня (о 9.00) в Успенському соборах.

На завершення урочистостей святі мощі преподобного Іова Почаївського будуть перенесені до Печерного храму – місця постійного перебування.