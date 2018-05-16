На Закарпатті розпочав роботу православний табір для дітей з особливими потребами

На Закарпатті 14 травня розпочав роботу православний табір для дітей з особливими потребами “Промінь надії”.

Всі учасники благодійного табору одразу приступили до таїнств Сповіді та Причастя, повідомляється на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.

"З самого ранку 15 травня всіх учасників табору чекав велий день. У Свято-Троїцькому храмі м. Мукачево була відслужена божественна літургія, на якій всі дітки та їхні батьки щиро помолились», - розповів голова Іршавського молодіжного братства імені Іоанна Предтечі архімандрит Агапіт (Шпеняк).

Нагадаємо, що в Мукачівській єпархії УПЦ станом на 2018 рік діє кілька дитячих літніх проектів-таборів: “Камо грядеши, “Промінь надії”, “Стежина добра” та “Крапелька любові”.