На Закарпатті розпочав роботу православний табір для дітей з особливими потребами

03:30, 16 травня 2018
Православ`я
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На Закарпатті розпочав роботу православний табір “Промінь надії” / m-church.org.ua

Всі учасники благодійного табору одразу приступили до таїнств Сповіді та Причастя, повідомляється на сайті Мукачівської єпархії УПЦ

/ m-church.org.ua

"З самого ранку 15 травня всіх учасників табору чекав велий день. У Свято-Троїцькому храмі м. Мукачево була відслужена божественна літургія, на якій всі дітки та їхні батьки щиро помолились», - розповів голова Іршавського молодіжного братства імені Іоанна Предтечі архімандрит Агапіт (Шпеняк).

Нагадаємо, що в Мукачівській єпархії УПЦ станом на 2018 рік діє кілька дитячих літніх проектів-таборів: “Камо грядеши, “Промінь надії”, “Стежина добра” та “Крапелька любові”.

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