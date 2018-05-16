Митрополит Антоній вшанував пам'ять сербських новомучеників на місці їх розстрілу фашистами у 1943
04:32, 16 травня 2018Православ`я
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Митрополит Антоній вшанував пам'ять сербських новомучеників на місці їх розстрілу / boryspil-eparchy.org
У рамках візиту до Чорногорії Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній відвідав 13 травня меморіал поховань Дола біля міста Піва.
Комплекс був збудований у 1977 році на місці, де 7 червня 1943 року дивізією СС "Принц Євгеній" було розстріляно 520 мирних жителів з навколишніх селищ, серед яких було 109 дітей. Про це повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.
Трагедія відбулася у день свята третього обрітення глави святого Іоанна Предтечі, тому храм, побудований у рамках комплексу, освячений на честь цього великого святого.
У травні 2017 року Архієрейський собор Сербської Православної Церкви канонізував загиблих у чині святих новомучеників.
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