У Києво-Печерській лаврі готуються до дня пам'яті преподобного Феодосія Печерського
00:22, 16 травня 2018Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив всенічне бдіння напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Печерського / news.church.ua
Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 15 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, сьогодні Блаженніший Митрополит Онуфрій звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 8.30.
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