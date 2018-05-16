У Києво-Печерській лаврі готуються до дня пам'яті преподобного Феодосія Печерського

Напередодні дня пам’яті преподобного Феодосія Печерського, 15 травня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, сьогодні Блаженніший Митрополит Онуфрій звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 8.30.

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