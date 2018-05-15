Священик розповів про небезпеку, яку несе репродуктивна медицина для традиційної сім'ї

Експерименти у сфері репродуктивних технологій наближають людство до загальної катастрофи.

Про це розповів заступник голови Синодального відділу УПЦ з питань охорони здоров'я та пастирської опіки медичних закладів протоієрей Геннадій Батенко на всеукраїнській конференції «Біоетичні аспекти духовного і фізичного здоров'я сім'ї та особистості», яка відбулася 14 травня у Святій Успенській Києво-Печерській лаврі, повідомляє "Фома в Україні".

Він також розповів, які небезпеки несуть нові медичні біотехнології.

Перша загроза, за словами священика, - це сурогатне материнство.

«І тепер ми бачимо, що кожна людина нетрадиційної орієнтації (у силу свого усвідомленого чи ні протесту проти Бога) може, використовуючи сучасні технології, створювати подобу сім'ї», - сказав отець Геннадій.

Сурогатне материнство заборонене у багатьох країнах Європи, зазначив він. Сучасні репродуктивні технології священик назвав викликом людей Творцеві.

«Сьогодні ми бачимо, що сучасні технології перейшли від якихось наукових у розряд богоборчих», - сказав священик. Тому приклад - одне з останніх досягнень науки - створення ембріона від трьох батьків.

«Як мені здається, саме ці беззаконня і безперервне вбивство немовлят в утробі - це те, що наближає людство до загальної катастрофи», - сказав протоієрей.

Відповідаючи на питання, чи припустимо вірянам звертатися до сучасних репродуктивних технологій, отець Геннадій сказав: «Християнин не може користуватися усіма благами сучасної цивілізації, тому що вони носять антихристиянський, антилюдський характер. Ці "блага" покликані зробити людину якимсь біороботом».