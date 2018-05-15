Керуючий справами УПЦ розповів про порядок проголошення автокефального статусу в Православ'ї

Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) розповів про стан справ навколо створення Єдиної Помісної Церкви в Україні та про порядок проголошення автокефального статусу Церкви в Православ'ї.

В інтерв'ю сайту «Православная жизнь» митрополит Антоній зазначив, що сьогодні жоден Патріархат не може сам по собі надати автокефалію будь-якій Церкві.

«Православна Церква – єдина, а значить усі найбільш важливі питання, у тому числі і надання статусу автокефалії, вирішуються усіма Помісними Церквами спільно. Тобто, Архієрейський Собор Автономної Церкви або Екзархату приймає відповідне рішення про бажання автокефального устрою і потім звертається із цим проханням до Церкви-Матері, тобто, до тієї Церкви, в юрисдикції якої на цей час церковна структура, яка хоче автокефалії, перебуває», - пояснив керуючий справами УПЦ.

Такий порядок, за словами митрополита Антонія, був вироблений у зв'язку з проблемами, які вже виникали в історії з надання автокефалії для Православної Церкви Чеських земель і Словаччини, Американської Православної Церкви. На його думку, про цей порядок особливо важливо пам'ятати політикам, «які не розуміють або не хочуть зрозуміти суті церковного устрою» і «подібні питання розглядають з точки зору їхніх особистих швидкоплинних політичних інтересів».

Також керуючий справами УПЦ прокоментував інформацію ЗМІ про те, що «Вселенський Патріархат починає процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ».

«Це словосполучення з'явилося в наших ЗМІ, але його немає в офіційних документах Константинопольського Патріархату. Таким чином, це або самообман, або спроба видати бажане за дійсне. Також не виключаю, що політики, які заявляють подібне, введені в оману власними недобросовісними радниками», - сказав владика, пояснивши, що Константинопольський Патріархат, зробив заяву лише про те, що буде обговорювати це питання зі своїми сестринськими Православними Церквами.

«Іншими словами, буде розглядатися саме питання, а не початок будь-яких процедур для нібито «надання автокефалії УПЦ», тим більше, що, у Константинопольського Патріархату немає на це виключних повноважень», - зазначив архієрей.

За словами митрополита Антонія, священноначаліє Української Православної Церкви знаходиться у постійному зв'язку з усіма Помісними Церквами, і практично всі Помісні Церкви висловлюють підтримку Українській Православній Церкві і вірність канонічному порядку.

«У таких непростих умовах нашого життя, Церква максимально піклується про мир у країні, виконуючи відповідну до Її призначення місію миротворця. Ми намагаємося донести до керівництва країни нашу позицію, ми публічно говоримо, що ані з цивільної, ані з церковної точки зору запропонований спосіб подолання церковного розколу в країні не є правильним. І час обов'язково це покаже, розставивши все на свої місця», - сказав він.