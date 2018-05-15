У Харкові вшанували пам’ять святителя Афанасія, Константинопольського Патріарха

Сьогодні, 15 травня, у день пам’яті святителя Афанасія, Патріарха Царгородського, Лубенського і Харківського чудотворця, у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова була звершена святкова Божественна літургія.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, після заамвонної молитви владики і духовенство піднесли молебний спів біля мощей святителя Афанасія і пройшли хресним ходом навколо кафедрального собору.

Літургію звершив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, який привітав усіх зі святом і побажав допомоги Божої по молитвам святителя Афанасія, миру і довголіття на многая і благая літа.

Напередодні ввечері біля раки з чесними мощами святителя, владика очолив малу вечірню з читанням акафісту, а також святкове всенічне бдіння.

Афанасій III (мирське ім’я Олексій), грек за національністю, народився на о. Крит в благочестивому і знатному роду. Щорічно, 15 травня, відбуваєть урочисте богослужіння у Харківському Благовіщенському кафедральному соборі на честь поклоніння чесним мощам святителя Христового Афанасія Сидячого, Лубенського чудотворця.

Багато існує різних сказань, чому Вселенський Патріарх спочив у повітовому місті Полтавської губернії, але мало хто знає дійсну правду про його подвиги і страждання за Церкву Христову.