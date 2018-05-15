Митрополит Августин відспівував легендарного дослідника Антарктики Віталія Вернігорова

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія Голова Синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Августин звершив чин відспівування Вернігорова Віталія, учасника легендарної першої Української антарктичної експедиції.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Білоцерківської єпархії.

Панахиду митрополит Августин відслужив у храмі на честь ікони Пресвятої Богородиці “Всіх скорботних радосте”, що на Берковецькому кладовищі в Києві у співслужінні архімандрита Луки (Винарчука).

*Віталій Вернігоров був учасником легендарної першої Української антарктичної експедиції, потім багато разів зимував у Антарктиді та брав участь у сезонних дослідженнях.

За фахом геоморфолог, співробітник Інституту геології НАН України Віталій Вернігоров проводив різноманітні геолого-геофізичні дослідження. Попри поважний вік (у вересні цього року йому мало виповнитися 70 років), він долучився до команди сезонної експедиції, що вирушила на станцію Академік Вернадський наприкінці березня цього року.

Помер Віталій Петрович 25 квітня, у Римі від серцевого нападу, повертаючись в Україну з антарктичної станції після участі у експедиції, що тривала близько двох тижнів.