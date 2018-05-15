У Гонконзі видали Часослов китайською мовою, який можна купити через інтернет
12:29, 15 травня 2018Православ`я
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У Гонконзі видали Часослов китайською / orthodoxbookshop.asia
Нове видання Часослова, призначене для звершення богослужінь добового кола, вийшло в Гонконзі у видавництві "China Orthodox Press".
До китайського видання Часослова входять часи, вечірня та утреня, повечір'я та полуношниця, повідомляє patriarchia.ru.
Переклад зроблений з урахуванням класичних перекладів Пекінської місії.
Часослов доступний у двох версіях – у традиційній та спрощеній формі ієрогліфів.
Електронні версії часослова доступні безкоштовно на сайті видавництва "China Orthodox Press".
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