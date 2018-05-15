У Гонконзі видали Часослов китайською мовою, який можна купити через інтернет

Нове видання Часослова, призначене для звершення богослужінь добового кола, вийшло в Гонконзі у видавництві "China Orthodox Press".

До китайського видання Часослова входять часи, вечірня та утреня, повечір'я та полуношниця, повідомляє patriarchia.ru.

Переклад зроблений з урахуванням класичних перекладів Пекінської місії.

Часослов доступний у двох версіях – у традиційній та спрощеній формі ієрогліфів.

Електронні версії часослова доступні безкоштовно на сайті видавництва "China Orthodox Press".